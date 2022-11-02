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Сегодня, 21:47

Рублев сыграет против Руне в третьем круге «Мастерса» в Париже

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Определился соперник российского теннисиста Андрея Рублева по матчу третьего круга турнира ATP в Париже (Франция).

Россиянин встретится с датчанином Хольгером Руне, который победил во втором круге поляка Хуберта Хуркача (7:5, 6:1).

Матч между Рублевым и Руне запланирован на 3 ноября.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 7:5, 6:1

Теннис
Андрей Рублев
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