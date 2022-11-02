Рублев сыграет против Руне в третьем круге «Мастерса» в Париже
Определился соперник российского теннисиста Андрея Рублева по матчу третьего круга турнира ATP в Париже (Франция).
Россиянин встретится с датчанином Хольгером Руне, который победил во втором круге поляка Хуберта Хуркача (7:5, 6:1).
Матч между Рублевым и Руне запланирован на 3 ноября.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 7:5, 6:1
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