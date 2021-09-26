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Медведев — о победе над Шаповаловым: «Честно скажу — я играл невероятно»

10:36
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Денисом Шаповаловым (6:4, 6:0) в матче на Кубке Лэйвера — 2021.

«Честно скажу — я играл невероятно. Особенно второй сет. На самом деле я не знал, чего от себя ожидать, так как не играл полторы недели. Когда я приехал в Бостон, тренировался как мог последние три дня. На тренировках я был не особенно хорош, но чувствовал себя хорошо. И я немного нервничал, выходя на матч, так как не хотел стать первым игроком в нашей команде, кто проиграет в одиночном разряде», — цитирует Медведева Tennis Majors.

Кубок Лейвера проходит с 24 по 26 сентября. Это международный ежегодный мужской теннисный турнир, в котором участвуют две команды — Европы и остального мира. Подробнее — о турнире по ссылке.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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