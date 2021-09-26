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Циципас: «Не ожидал, что Рублев такой смешной — он самый веселый парень в нашей команде в Кубке Лейвера»

04:44
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об атмосфере в сборной Европы в Кубке Лэйвера.

«У нас целая команда отличных игроков, которые последние пару лет создают соперничества на корте. Все по-своему уникальны. Если честно, я не ожидал, что Андрей Рублев такой смешной — он самый веселый парень в команде. Он постоянно шутит, всех веселит. Очень приятно было увидеть его с новой стороны», — приводит слова Циципаса Tennis Now.

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Сергей Разин все материалы автора

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