Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об атмосфере в сборной Европы в Кубке Лэйвера.

«У нас целая команда отличных игроков, которые последние пару лет создают соперничества на корте. Все по-своему уникальны. Если честно, я не ожидал, что Андрей Рублев такой смешной — он самый веселый парень в команде. Он постоянно шутит, всех веселит. Очень приятно было увидеть его с новой стороны», — приводит слова Циципаса Tennis Now.