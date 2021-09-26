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Роджер Федерер рассказал, когда планирует вернуться на корт

10:49
Роджер Федерер. Фото AFP
Роджер Федерер. Фото AFP
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, когда планирует вернуться на корт.

В августе теннисист рассказал, что решился на еще одну операцию на колене, из-за которой пропустит оставшуюся часть сезона.

«Тяжело было согласиться на еще одну операцию, так как в прошлом году у меня уже была пара операций на колене. Я был очень недоволен своим состоянием на Уимблдоне — я был далек от игры на высочайшем уровне, хотя старался изо всех сил.

Я вернусь на корт, но это займет у меня несколько месяцев. Посмотрим в следующем году, пока не будем спешить. Хочу сделать все правильно, так как после тенниса я хочу наслаждаться полноценной жизнью. На самом деле сейчас я в хорошем состоянии, худшее уже позади. Сейчас я всем доволен», — цитирует Федерера Tennis Majors.

40-летний Федерер является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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