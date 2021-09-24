Медведев и Циципас в одной команде поборются за большие деньги. Чего ждать от Кубка Лейвера-2021

Лучший теннисист России возвращается на корт после своего триумфа в Нью-Йорке.

Следующие три дня принесут огромную радость теннисным болельщикам. Кубок Лейвера пройдет с 24 по 26 сентября в Бостоне (США) и обещает зрителям настоящее шоу. В этот раз без «Большой тройки», но со Зверевым, Циципасом и Рублевым. Расскажем, чего ожидать от первого турнира Даниила Медведева после победы на US Open.

Формат турнира и его история

Кубок Лейвера — международный ежегодный мужской теннисный турнир, который из года в год проводится в Европе или в США. В настоящее время турнир не входит в программу ATP World Tour, за него игрокам не начисляются рейтинговые очки. Тем не менее он является очень престижным и финансово выгодным для теннисистов. История турнира довольно коротка, ведь Кубок стартовал всего четыре года назад. Инициаторами проекта стали компания Роджера Федерера TEAM8 и Tennis Australia. Они вдохновились форматом турнира по гольфу — Кубком Райдера — и создали такой же в теннисе.

Состав команд на 2021 год

В соревнованиях участвуют две команды — Европы и остального мира. Команда Европы состоит из шести лучших теннисистов из Старого Света, а команда мира — из шести лучших игроков из неевропейских стран. Помимо Медведева и Андрея Рублева, за команду Европы выступят наш греческий товарищ Стефанос Циципас (он же в простонародье Степан Сальников), олимпийский чемпион Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия).

Их соперниками стали Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим из Канады, американцы Джон Изнер и Райли Опелка, а также Диего Шварцман (Аргентина) и Ник Кирьос (Австралия). Согласитесь, разброс по уровню теннисистов в командах большой. На одной чаше весов пять игроков топ-10 рейтинга ATP, а на другой один — Шаповалов. Капитаном команды Европы является Бьорн Борг, а капитаном команды мира — Джон Макинрой. Тут все по-старому.

В этот раз турнир пройдет впервые без его родоначальника. Федерер досрочно завершил сезон из-за травмы колена. Тем не менее он будет болеть за команду Европы и считает ее фаворитом. Также Роджер отметил, что наличие таких игроков, как Саша Зверев и Даниил Медведев, является большим преимуществом для европейцев, особенно в одиночном разряде.

Всего пройдет 12 матчей за трое суток — девять одиночных и три парных. Победив в первый день соревнований, команда получает одно очко, во второй — два, в третий — три. Сборная-победитель должна набрать 13 очков. Команды должны провести решающий матч, если они набрали по 12 очков.

Помимо получения финансов за участие, основанного на рейтинге ATP игрока, каждый член команды-победителя также получает призовой фонд в размере $ 250 000. Как раз о финансовой ценности турнира и ожиданиях от него высказался Андрей Рублев в интервью ТАСС: «Вообще у нас получилась сильная команда. Я пока не очень представляю себе, потому что не играл и это будет мой дебют на Кубке Лейвера. Но судя по рассказам и всему, что окружает турнир, — отношение серьезное. Хоть рейтинг заработать нельзя, но там весомые призовые. Выигрываешь или проигрываешь — разница в деньгах значительная. Плюс там атмосфера полного стадиона, огроменная арена. Так что все играют очень серьезно».

Дебют Медведева

Даниил Медведев переживает счастливейший месяц жизни: трехсетовая победа на US Open над Джоковичем, отпуск в Майами со своей супругой, а теперь еще и дебют на Кубке Лейвера. Все мы помним, что Даня замечательно выступил в командных соревнованиях на ATP Cup. Такую же игру от него и Рублева ожидают и на этих соревнованиях, хоть в таком формате им приходится играть не за свою страну, а порой даже и против прямых конкурентов.

Взаимоотношения Даниила и Стефаноса — весьма яркие. Теперь же им придется играть за одну команду. И хоть ребята повзрослели и ведут на корте себя чуть более мирно, очень хочется посмотреть на то, как заклятые друзья уживутся в одном коллективе.

Даня имеет боевой настрой на турнир. «Игра в команде — особенный опыт, потому что у нас это происходит не так часто. Я с нетерпением жду возможности оказаться на одной стороне корта с некоторыми из моих главных соперников в туре, — приводит слова Медведева официальный сайт Кубка Лейвера. — Теперь я хочу играть лучше. Я хочу получить больше титулов, будь то турниры «Большого шлема», Masters или Laver Cup. Вот как я к этому подхожу».

Личная драма Зверева

Разговоры о домашнем насилии Александра Зверева над его бывшей девушкой не утихают. Ольга Шарыпова в прошлом году неоднократно встречалась с журналистом Беном Ротенбергом, а затем опубликовала более подробный отчет о событиях, которые, возможно, произошли во время их отношений. Один из инцидентов, о котором утверждает Шарыпова, произошел как раз во время Кубка Лейвера 2019 года.

The top story on my latest Reddit email was about Laver Cup blocking tweeters who shared a link to my Slate article.



Looks like it's happened to dozens of tweeters who they are trying to silence. Seems to have had the opposite effect... pic.twitter.com/9gJDx3PrBE — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 19, 2021

Молчание ATP по этому вопросу, мягко говоря, непонятно, и ситуация становится все хуже. После того как Кубок Лейвера опубликовал рекламную фотографию Зверева накануне соревнований, реакция была стремительной. Многие теннисные болельщики недоумевали от этой акции, и это становится регулярным явлением на каждом турнире, где играет Зверев. Все агрессивные твиты, направленные против Саши, аккаунт Кубка Лейвера в «Твиттере» удаляет, а пользователей блокирует.