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Медведев и Циципас в одной команде поборются за большие деньги. Чего ждать от Кубка Лейвера-2021

Екатерина Звенигородская
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Сегодня, 08:30

Статья опубликована в газете под заголовком: «Медведев возвращается на корт после триумфа в Нью-Йорке»

№ 8532, от 24.09.2021

Даниил Медведев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Маттео Берреттини, Андрей Рублев, Каспер Рууд. Фото Getty Images
Даниил Медведев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Маттео Берреттини, Андрей Рублев, Каспер Рууд. Фото Getty Images
Теги:
Лучший теннисист России возвращается на корт после своего триумфа в Нью-Йорке.

Следующие три дня принесут огромную радость теннисным болельщикам. Кубок Лейвера пройдет с 24 по 26 сентября в Бостоне (США) и обещает зрителям настоящее шоу. В этот раз без «Большой тройки», но со Зверевым, Циципасом и Рублевым. Расскажем, чего ожидать от первого турнира Даниила Медведева после победы на US Open.

Даниил Медведев.«Спасибо, что спас мир». Реакция на победу Медведева в финале US Open

Формат турнира и его история

Кубок Лейвера — международный ежегодный мужской теннисный турнир, который из года в год проводится в Европе или в США. В настоящее время турнир не входит в программу ATP World Tour, за него игрокам не начисляются рейтинговые очки. Тем не менее он является очень престижным и финансово выгодным для теннисистов. История турнира довольно коротка, ведь Кубок стартовал всего четыре года назад. Инициаторами проекта стали компания Роджера Федерера TEAM8 и Tennis Australia. Они вдохновились форматом турнира по гольфу — Кубком Райдера — и создали такой же в теннисе.

Состав команд на 2021 год

В соревнованиях участвуют две команды — Европы и остального мира. Команда Европы состоит из шести лучших теннисистов из Старого Света, а команда мира — из шести лучших игроков из неевропейских стран. Помимо Медведева и Андрея Рублева, за команду Европы выступят наш греческий товарищ Стефанос Циципас (он же в простонародье Степан Сальников), олимпийский чемпион Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия).

Их соперниками стали Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим из Канады, американцы Джон Изнер и Райли Опелка, а также Диего Шварцман (Аргентина) и Ник Кирьос (Австралия). Согласитесь, разброс по уровню теннисистов в командах большой. На одной чаше весов пять игроков топ-10 рейтинга ATP, а на другой один — Шаповалов. Капитаном команды Европы является Бьорн Борг, а капитаном команды мира — Джон Макинрой. Тут все по-старому.

В этот раз турнир пройдет впервые без его родоначальника. Федерер досрочно завершил сезон из-за травмы колена. Тем не менее он будет болеть за команду Европы и считает ее фаворитом. Также Роджер отметил, что наличие таких игроков, как Саша Зверев и Даниил Медведев, является большим преимуществом для европейцев, особенно в одиночном разряде.

Всего пройдет 12 матчей за трое суток — девять одиночных и три парных. Победив в первый день соревнований, команда получает одно очко, во второй — два, в третий — три. Сборная-победитель должна набрать 13 очков. Команды должны провести решающий матч, если они набрали по 12 очков.

Помимо получения финансов за участие, основанного на рейтинге ATP игрока, каждый член команды-победителя также получает призовой фонд в размере $ 250 000. Как раз о финансовой ценности турнира и ожиданиях от него высказался Андрей Рублев в интервью ТАСС: «Вообще у нас получилась сильная команда. Я пока не очень представляю себе, потому что не играл и это будет мой дебют на Кубке Лейвера. Но судя по рассказам и всему, что окружает турнир, — отношение серьезное. Хоть рейтинг заработать нельзя, но там весомые призовые. Выигрываешь или проигрываешь — разница в деньгах значительная. Плюс там атмосфера полного стадиона, огроменная арена. Так что все играют очень серьезно».

Даниил Медведев.«Теперь буду выигрывать все, что можно». Даниил Медведев — о первом большом титуле

Дебют Медведева

Даниил Медведев переживает счастливейший месяц жизни: трехсетовая победа на US Open над Джоковичем, отпуск в Майами со своей супругой, а теперь еще и дебют на Кубке Лейвера. Все мы помним, что Даня замечательно выступил в командных соревнованиях на ATP Cup. Такую же игру от него и Рублева ожидают и на этих соревнованиях, хоть в таком формате им приходится играть не за свою страну, а порой даже и против прямых конкурентов.

Взаимоотношения Даниила и Стефаноса — весьма яркие. Теперь же им придется играть за одну команду. И хоть ребята повзрослели и ведут на корте себя чуть более мирно, очень хочется посмотреть на то, как заклятые друзья уживутся в одном коллективе.

Даня имеет боевой настрой на турнир. «Игра в команде — особенный опыт, потому что у нас это происходит не так часто. Я с нетерпением жду возможности оказаться на одной стороне корта с некоторыми из моих главных соперников в туре, — приводит слова Медведева официальный сайт Кубка Лейвера. — Теперь я хочу играть лучше. Я хочу получить больше титулов, будь то турниры «Большого шлема», Masters или Laver Cup. Вот как я к этому подхожу».

Личная драма Зверева

Разговоры о домашнем насилии Александра Зверева над его бывшей девушкой не утихают. Ольга Шарыпова в прошлом году неоднократно встречалась с журналистом Беном Ротенбергом, а затем опубликовала более подробный отчет о событиях, которые, возможно, произошли во время их отношений. Один из инцидентов, о котором утверждает Шарыпова, произошел как раз во время Кубка Лейвера 2019 года.

Молчание ATP по этому вопросу, мягко говоря, непонятно, и ситуация становится все хуже. После того как Кубок Лейвера опубликовал рекламную фотографию Зверева накануне соревнований, реакция была стремительной. Многие теннисные болельщики недоумевали от этой акции, и это становится регулярным явлением на каждом турнире, где играет Зверев. Все агрессивные твиты, направленные против Саши, аккаунт Кубка Лейвера в «Твиттере» удаляет, а пользователей блокирует.

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