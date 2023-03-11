Медведев назвал элемент своей игры, который хотел бы улучшить

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой компонент своей игры хотел бы улучшить.

11 марта россиянин во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе победил американца Брэндона Накашиму (6:4, 6:3).

«Хотелось бы улучшать игру с лета, конечно. Я хочу каждый день улучшать все компоненты, но игра с лета должна быть лучше. Даже сегодня несколько ударов с лета должны были быть лучше, но это уже кое-что. Я над многим работаю. У каждого игрока есть свой собственный, скажем так, стиль — или лучшие удары, да. Удар с лета — мой худший удар», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Также 27-летний теннисист рассказал, что ему нравится в его игре.

«Отчасти мне нравится мой прием далеко за задней линией, просто потому что это... Не то что уникально, ведь есть несколько других игроков, которые делают это — но их не так много. Да, мне нравится этот удар. Что-то необычное, и мне удается выполнять его хорошо. Так что да, мне это нравится», — сказал Медведев.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с Ильей Ивашко из Белоруссии.