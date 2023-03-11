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11 марта, 23:59

Синнер обыграл Гаске и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл француза Ришара Гаске во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.

13-я ракетка мира Синнер выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. 43-я ракетка Гаске 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

В третьем круге Синнер встретится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 11) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 7:6 (7:2)

Теннис
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