Веснина назвала трех фаворитов турнира в Индиан-Уэллсе

Трехкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина оценила выступление россиян на старте турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Наши ребята показали отличный результат, выиграв свои первые матчи. Это было довольно ожидаемо. В Индиан-Уэллсе очень непростые условия — нужно привыкнуть к высокогорью. Будем надеяться, что российские теннисисты смогут выступить наилучшим образом на этом турнире. У многих теннисистов повышаются шансы на титул в отсутствие Новака Джоковича. В числе фаворитов вижу Медведева, Алькараса и Фритца. Думаю, что еще несколько ребят тоже могут рассчитывать на успех. Без Джоковича и Надаля сетка совсем иная. Наверное, кто-то из американцев сможет удивить нас на этой неделе», — приводит «Чемпионат» слова Весниной.

Турнир в Индиан-Уэллсе стартовал 8 марта и завершится 19 марта.