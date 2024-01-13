Легечка стал победителем турнира в Аделаиде

Чех Иржи Легечка обыграл британца Джека Дрейпера в финале турнира в Аделаиде (Австралия) — 4:6, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 8 минут.

Легечка сделал за игру 8 эйсов, на счету Дрейпера 8 подач навылет. Чех реализовал 2 брейк-пойнта из 5, у британца — 1 реализованный брейк-пойнт из 9.

22-летний Легечка выиграл первый титул на турнирах ATP в карьере.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Иржи Легечка (Чехия, 7) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 4:6, 6:4, 6:3