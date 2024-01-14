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Сегодня, 18:07

Алькарас признался, что нервничает каждый раз при встрече с Надалем

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что до сих пор не может совладать с нервами, когда встречает соотечественника Рафаэля Надаля.

«Очевидно, он заставляет меня нервничать. Я имею в виду, я встречался с ним много раз, но все равно еще нервничаю, когда говорю с ним. Да, конечно, он мой кумир, он является примером для меня с тех пор, как я начал заниматься теннисом. Так что, думаю, все равно буду нервничать, это то, с чем невозможно просто взять и справиться», — приводит Tennis Infinity слова спортсмена.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.

На счету 37-летнего Надаля 22 титула в турнирах «Большого шлема» и 92 титула АТР в одиночном разряде.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/alcaraz-admits-to-nerves-when-meeting-tennis-idol-rafael-nadal
Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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