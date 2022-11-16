Карлос Алькарас закончит сезон первой ракеткой мира, несмотря на пропуск Итогового турнира ATP

Испанец Карлос Алькарас завершит сезон первой ракеткой мира.

Теннисист из-за травмы пропускает Итоговый турнир ATP и, несмотря на это, остается лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

19-летний Алькарас мог бы лишиться лидерства в том случае, если бы грек Стефанос Циципас выиграл все матчи в Итоговом турнире АТР или если бы испанец Рафаэль Надаль одержал победу в турнире.

Ранее Циципас уступил Новаку Джоковичу в групповом этапе, а Надаль после двух поражений потерял шанс на выход из группы.