Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:55

Карлос Алькарас закончит сезон первой ракеткой мира, несмотря на пропуск Итогового турнира ATP

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанец Карлос Алькарас завершит сезон первой ракеткой мира.

Теннисист из-за травмы пропускает Итоговый турнир ATP и, несмотря на это, остается лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

19-летний Алькарас мог бы лишиться лидерства в том случае, если бы грек Стефанос Циципас выиграл все матчи в Итоговом турнире АТР или если бы испанец Рафаэль Надаль одержал победу в турнире.

Ранее Циципас уступил Новаку Джоковичу в групповом этапе, а Надаль после двух поражений потерял шанс на выход из группы.

Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
5
0
Читайте также
Кому нельзя пить молоко? Нутрициолог назвала три случая, когда от молочки лучше отказаться
В финском биатлоне зажигают 37-летняя белоруска и 33-летняя россиянка. Как такое возможно?
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
Захарова заявила о попытке совершения провокации против Лаврова в Камбодже
Байден проинформировал НАТО и G7 о взрыве украинской ракеты ПВО в Польше
Супруг сообщил об исчезновении замгубернатора Херсонской области Губаревой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оже-Альяссима рассказал, чем Надаль и Джокович отличаются от остальных теннисистов

Рууд заявил, что Надаля никогда нельзя сбрасывать со счетов
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости