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Сегодня, 09:46

Рууд заявил, что Надаля никогда нельзя сбрасывать со счетов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча с испанцем Рафаэлем Надалем на групповой стадии Итогового чемпионата ATP.

«Вы никогда не сможете чувствовать себя комфортно, играя против Рафы, независимо от того, в какой он форме. Я имею в виду, что у него в Турине было два тяжелых поражения. Да, матч в четверг будет проходить в совершенно иных условиях, чем когда мы играли на «Ролан Гаррос» в этом году, это точно. Этот будет быстрее. Это будет не пятисетовая встреча. Он пройдет на харде. Все по-другому. Но ты никогда не можешь сбрасывать со счетов Рафу. Он доказывал это много раз», — приводит слова Рууда Sportskeeda.

15 ноября Надаль проиграл Оже-Альяссиму (3:6, 4:6) в матче Итогового турнира ATP. Это его второе поражение в 2 матчах в турнире. Таким образом, 36-летний испанец лишился шансов на попадание в плей-офф соревнования.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-you-can-never-feel-comfortable-playing-rafa-matter-form-in-casper-ruud-ahead-match-spaniard
Теннис
Каспер Рууд
Рафаэль Надаль
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