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Оже-Альяссима рассказал, чем Надаль и Джокович отличаются от остальных теннисистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Испанский специалист Тони Надаль, тренер канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима, рассказал, чем, по мнению его подопечного, отличаются испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович от других теннисистов.

«Я поговорил с Оже-Альяссимом и спросил его: чем Надаль и Джокович отличаются от остальных? Они побеждают даже тогда, когда играют плохо. Вот в чем главное. Ситуация не всегда складывается в их пользу. Надо быть начеку даже тогда, когда они не очень хорошо играют. Джокович уступал в матче с Синнером на Уимблдоне. Но я сказал своим детям, что он еще не вылетел. Он будет бороться, пока есть хоть малейший шанс. Порой другим игрокам этого не хватает», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

15 ноября Надаль проиграл Оже-Альяссиму (3:6, 4:6) в матче Итогового турнира ATP. Это его второе поражение в 2 матчах в турнире.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/toni-felix-turin-2022-monday
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Феликс Оже-Альяссим
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