Алькарас: «Вновь быть первым в мире — это здорово, но для меня ничего не изменится»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своем настрое перед турниром в Риме.

«Для меня это ничего не меняет. Конечно, вновь быть первым в мире — это здорово, но для меня ничего не изменится. Я буду играть в Риме с полной самоотдачей, как обычно. Самый серьезный соперник для меня — это я сам. Возможно, это так не только для меня, но и для других теннисистов. Нужно контролировать себя и свои эмоции в первую очередь, а затем смотреть на соперника», — приводит слова Алькараса ASAP Sports.

Сегодня, 13 мая, Алькарас сыграет с соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом в матче второго круга турнира в Риме.