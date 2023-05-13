Ольховский считает, что Медведев уверенно чувствует себя на грунтовом корте

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал игру российского теннисиста Даниила Медведева на грунтовых кортах.

«Нелегкий соперник, но Медведев сейчас лучше играет. Если будет хорошо подавать, проблем возникнуть не должно. Я думаю, что для Медведева главный вопрос, насколько он верит, что может играть на грунтовых кортах. Мне кажется, сейчас он чувствует себя увереннее на грунте, Даня поверил, что может выигрывать на любом покрытии, поэтому я думаю, что пару матчей он может здесь выиграть», — цитиурет Ольховского ТАСС.

Сегодня, 13 марта, Медведев сыграет с финном Эмилем Руусувуори в матче второго круга турнира ATP в Риме.