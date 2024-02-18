Кафельников: «Мой тренер Лепешин ночевал со мной в номере не для контроля, а из экономии»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» на день своего 50-летия рассказал о главном тренере в своей карьере и об условиях, в которых жил на турнирах на ранних ее этапах.

— Мой тренер Анатолий Лепешин сыграл решающую роль в том, чтобы я стал тем, кем стал. Он был перфекционистом, и даже если ты проводил идеальный матч, всегда находил момент, чтобы опустить тебя с небес на землю и ты не зазнался. Говорил: «Здесь было очень плохо. Ты потерял концентрацию внимания, на четыре минуты дал сопернику воспрянуть духом. Этого делать нельзя!» Притом что тебе по ощущениям казалось, что вообще никаких нареканий быть не должно. Но Анатолий Александрович находил, это был его конек.

Мне это многое дало, и я до сих пор стараюсь придерживаться такого же подхода. Если ты говоришь человеку, что все идеально — даже если идеально и есть, — то он легко может потерять драйв, посчитать себя совершенством. А для спорта это — смерть. Всегда что-то можно усовершенствовать.

Прекрасно понимаю, что мне удалось добиться моих достижений, потому что рядом в лице Лепешина был человек, который одновременно и заставить меня мог, и которому я верил. А у тех ребят сопоставимого со мной таланта, которые, безусловно, были, таких людей рядом, наверное, не нашлось. В этом плане мне повезло больше.

Хотел бы я сам быть чьим-то персональным тренером? Сейчас, может, и да. Но нужен спортсмен, который будет придерживаться твоего видения игры и работы, которые поверят и будут слушать так же, как я — Лепешина. А таких найти очень сложно.

Ходили легенды, будто в начале моей взрослой карьеры Анатолий Александрович ночевал со мной в одном номере, чтобы я никуда не сорвался — на дискотеку или еще куда-то. На самом деле все было гораздо банальнее. Да, это происходило, но не из-за контроля, а просто чтобы экономить деньги. Первое время, когда мы ездили по профессиональным турнирам, снимать два номера было элементарно дорого — лучше было сэкономить на следующую поездку. Потом, когда я уже стал зарабатывать, нужда в этом отпала, и мы уже жили по отдельности.

Помню первый наш выезд на профессиональный турнир в Португалию в 1992 году. Там мне нужно было проходить пять отборочных раундов, потом — основную сетку. За какие-то крошечные призовые и первые очки. Без отопления в номере, когда приходилось спать под тремя одеялами. Но через это нужно было пройти, чтобы добиться чего-то большего. Поэтому моя дорога не была такой легкой, как многие думают, — сказал Кафельников.