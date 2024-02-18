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Кафельников рассказал, кто в него поверил и финансировал на раннем этапе карьеры

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Евгений Кафельников.
Фото Global Look Press

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия рассказал, кто в него поверил и финансировал на раннем этапе карьеры.

— Моя история становления как теннисиста — уникальная, потому что во времена, когда разваливался Советский Союз, мне с финансированием помогли иностранцы. В 80-е, по юниорам, были какие-то выезды, тренировочные сборы, государство платило тренеру зарплату. Но в какой-то момент все это испарилось, а в 91-м и вовсе развалилось. Может, для меня это и к лучшему, ведь рядом оказались люди, которые поверили в меня, открыли мне финансирование. Сказали даже: «Не заработаешь — ничего страшного. Но мы верим в тебя». В итоге они еще и заработали потом, и меня, к счастью, никто не обманул. Все остались довольны.

Кто это был? Мой тренер Анатолий Лепешин знал многих агентов в компании IMG и многих теннисных скаутов, которые ездили и смотрели турниры. Говорил им — давайте попробуем, выражал веру в меня. Также в то время моим агентом был небезызвестный Пол Теофанос. У меня с ним очень долгая история отношений — больше 30 лет. До 1993 года он был моим менеджером, а потом покинул IMG, превратился в хоккейного агента и стал работать на себя. Но мы до сих пор очень дружим. Он недавно приезжал в Москву, мы встречались, долго вспоминали старое.

Мне повезло и с ним, и с другими людьми, которые меня окружали. IMG открыла для меня кредит, и с 1991 по 1993 год, с 17 лет до 19, я тратил их деньги. Чуть меньше чем за два года я потратил 80 тысяч долларов. Сейчас эта сумма по теннисным меркам может показаться небольшой, но тогда это были серьезные деньги.

Но потом я уже сам начал зарабатывать и быстро, уже к февралю 1994-го, после первой же победы на турнире АТР в Аделаиде, вернул все, что потратил. Или чуть позже — в Австралии 50 тысяч заработал. И условия сотрудничества не были кабальными — фирма брала 10 процентов от контрактов, о которых сами же и договаривались. Стандартная ставка. И они ничего не брали с моих призовых, — сказал Кафельников.

Евгений Кафельников (справа) и&nbsp;Марат Сафин в&nbsp;Санкт-Петербурге 10&nbsp;ноября 2000 года. «На поздравление с днем рождения Сафин недавно ответил: «Спасибо, брат!» Евгению Кафельникову — 50 лет
Евгений Кафельников
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