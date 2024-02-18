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Кафельников: «На Сафина всегда можно было положиться»

Кафельников рассказал о дружбе с главным соперником Сафиным
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Евгений Кафельников.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия рассказал о взаимоотношениях с другом и соперником Маратом Сафиным, с которым они оба были первыми ракетками мира.

— О самом Марате отложился только позитив! Потому что это был партнер по сборной, на которого в Кубке Дэвиса всегда можно было положиться. Хоть вне сборной мы и были конкурентами, несмотря на разницу в шесть лет, для спорта довольно небольшую. Никогда не вел себя по отношению к нему надменно, как ветеран с молодым, всегда уважал его талант, его теннис. И когда он появился в сборной, у нас сложились абсолютно равноправные отношения. У нас было и остается обоюдное уважение и как к людям, и к заслугам друг друга в теннисе. Так и должно быть.

С Сафиным по-прежнему хорошо общаемся. У нас больше чем товарищеские отношения, хотя близкими друзьями все-таки назвать нельзя. У каждого своя компания, свои интересы, и они почти не пересекаются. Но в плане спорта и человеческих отношений, взаимной порядочности мы намного больше, чем приятели, и больше, чем товарищи. И первым, кого я пошел поздравлять после победы в 2002 году в Кубке Дэвиса, был именно Марат. При этом ни в коем случае не буду занижать заслуги Миши Южного, который в решающем матче тоже проявил себя героем.

Марат говорил, что теннис — это полная психологическая анкета человека, а Олег Табаков советовал своим актерам смотреть теннис, чтобы понять себя? Не согласен с ними. У меня есть масса подтверждений, что человек мог на корте и за его пределами вести себя совершенно по-разному, даже полярно. Хотя в плане себя разницы не вижу. Но я умел адаптироваться, подстраиваться к ситуациям, к партнерам по паре и к соперникам. Допустим, в паре иногда нужно было вести себя очень спокойно, не показывать эмоций, потому что партнер был очень вспыльчивым и заводился с пол-оборота. А с кем-то, наоборот, надо было показывать жесткость, кричать. Чтобы вывести из заторможенного состояния. Нужно было уметь вести себя по-разному.

Почему о Сафине сейчас ничего не слышно? Потому что он не хочет заниматься светской жизнью. Насколько знаю, он сейчас за границей. Поддерживаю с ним отношения, 27 января, как всегда, поздравил его с днем рождения. Марат ответил: «Спасибо большое, брат!» С ним все нормально, все хорошо. Мы — братья!

А уж кто из нас лучше играл в теннис — точно не мне судить. Как и если сравнивать с еще одной первой ракеткой мира из России — Даниилом Медведевым. Не имею на это право и не буду. Эта тема — для болельщиков, экспертов, историков.

Если говорить об отдельных компонентах, то по силе удара Марат меня превосходил. В ювелирности исполнения некоторых ударов, думаю, некоторое преимущество было у меня. Но все это — повторяю, на любителя. По личным встречам у нас было 2:2, оба были первыми ракетками мира, оба выиграли по два турнира «Большого шлема», — сказал Кафельников.

Евгений Кафельников (справа) и&nbsp;Марат Сафин в&nbsp;Санкт-Петербурге 10&nbsp;ноября 2000 года. «На поздравление с днем рождения Сафин недавно ответил: «Спасибо, брат!» Евгению Кафельникову — 50 лет
Евгений Кафельников
Марат Сафин
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