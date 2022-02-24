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Сегодня, 20:50

Веселы: «Никогда не думал, что у меня будут шансы против Джоковича. У меня внутри столько эмоций, трудно описать»

Иржи Веселы заявил, что никогда не думал, что сможет обыграть Новака Джоковича
Анна Горшкова
Корреспондент

123-я ракетка мира Иржи Веселы прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира в Дубае.

«Это удивительное чувство. Я никогда не думал, что у меня будут шансы против Новака. Он один из величайших игроков всех времен. После последних 12 месяцев это просто невероятно. У меня внутри столько эмоций. Это трудно описать. Это удивительное чувство.

Новак так здорово играет на грунте. Он очень хорошо двигается. Ты должен заслужить победу и бороться за каждое очко. Я думаю, что сегодня я проделал отличную работу. Я старался, чтобы розыгрыши были короткими. Конечно, у Новака была огромная поддержка. Я люблю такие матчи против лучших игроков мира. Полные стадионы — это то, о чем я мечтал всю свою жизнь", — приводит слова Веселы сайт ATP.

Чешский теннисист обыграл Джоковича в двух сетах 6:4, 7:6 (7:4). И в полуфинале сыграет с победителем матча Рикардас Беранкис (Литва) — Денис Шаповалов (Канада).

В связи с поражением сербского теннисиста первой ракеткой мира со следующей недели станет россиянин Даниил Медведев.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/djokovic-vesely-dubai-2022-thursday
Теннис
Иржи Веселый
Новак Джокович
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