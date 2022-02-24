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Сегодня, 21:00

Чесноков: «Поздравляю Даню с первой строчкой, но Джокович потерял в Австралии 2000 очков»

Чесноков поздравил Медведева с первой строчкой в рейтинге после поражения Джоковича
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Российский теннисист Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что Даниил Медведев на следующей неделе станет первым в рейтинге ATP.

«Как это Веселы обыграл Джоковича? Это говорит о том, что Веселы реально веселый! Медведев так долго был второй ракеткой... Поздравляю Даню с первой строчкой, но не нужно забывать, что Джокович потерял 2000 очков в Австралии. А так, конечно, радуемся за Медведева», — сказал Чесноков «СЭ».

Сегодня, 24 февраля, Джокович в четвертьфинале турнира в Дубае проиграл чеху Иржи Веселы со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

В обновленном рейтинге от 28 февраля на первое место поднимется Медведев вместо Джоковича. Россиянин набрал 8525 очков рейтинга ATP, что позволяет ему обойти сербского спортсмена, который потерял 410 баллов из-за поражения (8465).

Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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