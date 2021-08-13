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Хуркач сыграет с Медведевым в 1/4 финала турнира в Торонто

06:19
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Поляк Хуберт Хуркач одержал победу в третьем круге турнира в Торонто. В трех сетах он выиграл у грузина Николоз Басилашвили — 6:7 (7:6), 6:4, 6:4.

Следующим соперником Хуркача был россиянин Даниил Медведев.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:7 (7:6), 6:4, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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