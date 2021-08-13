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Даниил Медведев: «Меня не волнует ажиотаж вокруг моих действий»

19:22
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к повышенному вниманию и социальным сетям.

«Хочу сказать, что меня вообще не волнует ажиотаж вокруг игроков. С тех пор как я попал в топ-100, прошло много времени. Я был четвертым или пятым в рейтинге, это был отличный результат для меня в том возрасте. Мои одногодки получали тонну похвалы в социальных сетях и раскручивали собственное имя. Но мне было все равно на это. Мне просто хотелось играть в теннис.

Все что мне нужно — это просто играть и выигрывать титулы. Конечно, разделять моменты с болельщиками всегда приятно, даже если ты проигрываешь. Но все же победы важнее.

Бывает, если нахожусь в каком-то очень красивом месте, то не выкладываю фотографии оттуда в Instagram. Просто оставляю этот момент для себя, потому что меня не волнует ажиотаж вокруг моих действий. Не собираюсь показывать кому-то места, где я был, или фотографироваться для социальных сетей", — приводит слова Медведева Tennis World USA.

Ранее Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Торонто (Канада). В третьем круге россиянин обыграл австралийца Джеймса Дакуорта со счетом 6:2, 6:4.

Дополнительная информация:

https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/101003/daniil-medvedev-other-guys-were-getting-hype-/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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