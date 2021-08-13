Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто

Россиянин Даниил Медведев одержал победу в третьем круге турнира в Торонто. В двух сетах он выиграл у австралийца Джеймса Дакуорта — 6:2, 6:4.

Следующим соперником Медведева будет победитель матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Хуберт Хуркач (Польша).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Джеймс Дакуорт (Австралия, Q) — 6:2, 6:4

Гаэль Монфис (Франция, 11) — Фрэнсис Тиафо (США, LL) — 6:1, 7:6 (7:2)