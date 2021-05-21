Хачанов вышел в полуфинал турнира в Лионе
16:20
Россиянин Карен Хачанов пробился в полуфинал теннисного турнира в Лионе. В четвертьфинале российский теннисист переиграл француза Ришара Гаске в двух сетах.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов (Россия, 8) — Ришар Гаске (Франция) — 6:1, 7:6 (7:3)
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