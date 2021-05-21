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Хачанов вышел в полуфинал турнира в Лионе

16:20
Карен Хачанов. Фото Reuters
Карен Хачанов. Фото Reuters
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Россиянин Карен Хачанов пробился в полуфинал теннисного турнира в Лионе. В четвертьфинале российский теннисист переиграл француза Ришара Гаске в двух сетах.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 8) — Ришар Гаске (Франция) — 6:1, 7:6 (7:3)

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