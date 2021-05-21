Хачанов после победы в четвертьфинале турнира в Лионе: «Рад, что играю на глазах у болельщиков»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над французом Ришаром Гаске (6:1, 7:6) в четвертьфинале турнира ATP в Лионе.

«Все решает то, кто лучше проведет ключевые моменты. Я повел 5:1, после этого стал увереннее чувствовать себя на подаче и смог довести матч до конца.

На последних турнирах результаты у меня были не очень. Важно перед «Ролан Гаррос» провести как можно больше матчей. Так что я рад – особенно тому, что играю на глазах у болельщиков. Это все меняет.

Я нравлюсь французским зрителям, но сегодня играл против француза – так что болели за него. В этом ничего страшного, но завтра поддерживайте меня посильнее, пожалуйста», - приводит слова Хачанова TennisTV.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Норри К. (Великобритания)/ Риндеркнех А. (Франция).