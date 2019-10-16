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Хачанов стартовал с победы на «ВТБ Кубке Кремля», отыграв пять матчболов у Кольшрайбера

21:28
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Россиянин Карен Хачанов победил немца Филиппа Кольшрайбера во втором круге «ВТБ Кубка Кремля» — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 25 минут. По ходу третьего сета вторая ракетка России отыграл пять матчболов.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 2) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/kremlincup/2019/

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