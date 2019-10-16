Хачанов стартовал с победы на «ВТБ Кубке Кремля», отыграв пять матчболов у Кольшрайбера
21:28
Россиянин Карен Хачанов победил немца Филиппа Кольшрайбера во втором круге «ВТБ Кубка Кремля» — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 25 минут. По ходу третьего сета вторая ракетка России отыграл пять матчболов.
В четвертьфинале Хачанов сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 939 220 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 2) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7)