Гоффен выиграл в первом круге турнира в Майами

Бельгийский теннисист Давид Гоффен одержал победу в первом круге турнира в Майами. В двух сетах он переиграл испанца Роберто Карбальеса Баэна — 6:2, 6:3. Во втором круге бельгийцу предстоит сыграть с другим испанцем — Пабло Карреньо Бустой.

Также во второй круг пробились Маккензи Макдональд, Анри Лааксонен и Даниэль Элахи Галан.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маккензи Макдональд (США) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:7 (8:10), 6:4, 6:4

Анри Лааксонен (Швейцария) — Бенуа Пэр (Франция) — 7:6 (10:8), 1:6, 6:4

Даниэль Элахи Галан (Колумбия, Q) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:4, 6:2

Давид Гоффен (Бельгия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 6:3