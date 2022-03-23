Экс-первая ракетка мира Курье считает, что Джокович не будет прививаться

Бывшая первая ракетка мира Джим Курье прокомментировал ситуацию вокруг Новака Джоковича, который отказался от вакцинации. Из-за своего решения 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пропустил Открытый чемпионат Австралии и турниры серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Новак Джокович последователен в своем подходе. Он не собирается прививаться, это ясно. Он собирается использовать доступные пункты правил. Ему позволили остаться в жеребьевке в Индиан-Уэллсе. На его месте я бы снялся до квалификации. Считаю, он мог бы сделать себе хорошую рекламу. Но он имел право поступить так. Думаю, в глубине души он надеялся, что политика изменится и что ему позволят выступать. Он хотел обеспечить себе наилучшие шансы», — цитирует Курье Tennis World USA.

В марте стало известно, что Джокович сможет выступить на турнирах во Франции. Правительство страны приняло решение об отмене паспортов вакцинации. Турнир в Монте-Карло стартует 9 апреля, «Ролан Гаррос» — 22 мая.