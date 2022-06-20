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Тарпищев считает, что Медведев будет лидировать в рейтинге ATP минимум до августа

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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев будет до августа лидировать в рейтинге ATP.

«На последних турнирах Даня очков набрал прилично, даже оторвался в рейтинге. За Уимблдон очков не дают, так что главное для него будет защитить свои позиции на US Open. На Майорке тоже надо будет выступить хорошо. Думаю, как минимум до конца августа лидерству Медведева ничего не угрожает», — цитирует Тарпищева ТАСС.

26-летний Медведев (8160 очков) увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя немца Александра Зверева (7030 очков). На третьей строчке располагается серб Новак Джокович (6770).

В воскресенье, 19 июня, Медеведев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира ATP в Галле (Германия) — 1:6, 4:6.

Источник: https://tass.ru/sport/14971365?
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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