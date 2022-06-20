Макарова ответила на обвинения в адрес Медведева в незаслуженном звании первой ракетки мира

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в интервью «СЭ» прокомментировала новость о том, что Даниил Медведев стал первой ракеткой мира.

— Некоторые думают, что Медведев сейчас стал первой ракеткой мира незаслуженно, якобы это чисто математическое звание первой ракетки мира, а не по факту.

— По факту Даня уже все равно был номером один до этого. В спорте очень важно везение, так сложилось. Даня заслужил своей игрой, что при сложившейся ситуации он стал первым номером. Все в одинаковых условиях, Новак в свое время не сделал прививку, пошел против. Все так, как и должно быть.

13 июня Медведев стал первой ракеткой мира и сохранит позицию как минимум до второй половины августа.