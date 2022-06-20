Медведев поднялся на две позиции в чемпионской гонке АТР

20 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию чемпионской гонки спортсменов.

Россиянин Даниил Медведев поднялся с восьмой строчки на шестую. На прошедшей неделе первая ракетка мира дошел до финала турнира в Галле, где уступил поляку Хуберту Хуркачу.

Еще один россиянин, Андрей Рублев опустился на две позиции и теперь занимает восьмое место. На минувшей неделе теннисист проиграл грузину Николозу Басилашвили в первом круге турнира в Галле.

Карен Хачанов опустился на одну строку и теперь расположился на 25-м месте. Аслан Карацев занимает 60-е место.

Первая пятерка чемпионской гонки ATP осталась без изменений. Лидирует Рафаэль Надаль, на втором месте Карлос Алькарас, на третьем — Стефанос Циципас, на четвертом — Каспер Рууд. Замыкает пятерку Александр Зверев.

Чемпионская гонка АТР (20 июня):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3820;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 3715;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3065;

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700;

6 (8). Даниил Медведев (Россия) — 2530;

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2320;

8 (6). Андрей Рублев (Россия) — 2280;

9 (9). Новак Джокович (Сербия) — 1970;

10 (14) Хуберт Хуркач (Польша) — 1890...

25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 945...

60 (56). Аслан Карацев (Россия) — 515...

89 (87). Павел Котов (Россия) — 366.