Федерер проиграл Оже-Альяссиму во втором раунде турнира в Халле
18:01
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил швейцарца Роджера Федерера (4:6, 6:3, 6:2) в матче второго раунда турнира АТР в Халле (Германия).
Матч продолжался один час и 47 минут. В следующем раунде Штруфф сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Маркос Хирон (США).
Халле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 1 318 605 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Роджер Федерер (Швейцария, 5) — 4:6, 6:3, 6:2
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