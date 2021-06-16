Рублев доволен победой над Томпсоном во втором круге турнира ATP в Халле

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Джорданом Томпсоном (6:4, 6:4) во втором круге турнира ATP в Халле (Германия).

«Я просто хочу продолжать играть матч за матчем. Счастлив, что вышел в четвертьфинал. Победа в двух матчах против сильных игроков — это хорошо. Хочу быть еще увереннее в дальнейшем», — приводит слова Рублева официальный сайт ATP.

В первом круге Рублев обыграл соотечественника Карена Хачанова со счетом 6:3, 7:6 (7:5). В четвертьфинале он встретится с Филиппом Кольшрайбером из Германии.