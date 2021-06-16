Карацев проиграл во втором круге турнира в Лондоне
17:04
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Кэмерону Норри из Великобритании во втором круге турнира в Лондоне со счетом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 28 минут.
Карацев за всю игру сделал один эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 1 290 135 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Кэмерон Норри (Великобритания) — Аслан Карацев (Россия, 5) — 7:5, 6:2
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