Карацев проиграл во втором круге турнира в Лондоне

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Кэмерону Норри из Великобритании во втором круге турнира в Лондоне со счетом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 28 минут.

Карацев за всю игру сделал один эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 1 290 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Аслан Карацев (Россия, 5) — 7:5, 6:2