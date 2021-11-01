Джокович высказался об игре Даниила Медведева в этом сезоне

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что думает об игре россиянина Даниила Медведева.

«Не хочу публично обсуждать слабости теннисистов. Медведев совершенно точно прибавил, его победа на US Open не стала для меня сюрпризом. У него невероятная подача. Когда он ловит ритм, процент попадания первым мячом очень высокий, точность невероятная. Это самая сильная сторона его игры. Его бэкхенд очень плоский, и с этой стороны Даниил как стена, вообще не ошибается», — цитирует Джоковича ATP.

Сегодня, 1 ноября стартует турнир в Париже, который закончится 7 ноября. Ранее Медведев заявил, что считает Джоковича своим другом.