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Циципас высказался об игре Медведева

Циципас — о Медведеве: «В его теннис мало кто способен играть»
08:04
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Третья ракетка мира Стефанос Циципас перед началом турнира в Париже прокомментировал игру россиянина Даниила Медведева.

«Даниил довел до идеала свой теннис, мало, кто так способен играть. Его не просто так называют осьминогом. Он способен тащить то, что мало кому удастся.

В этом году он хорошо играет. Вы видели, что он сделал на US Open. Он один из самых сложных соперников в туре, и я могу у него учиться», — цитирует Циципаса ATP.

Турнир в Париже пройдет с 1 по 7 ноября.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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