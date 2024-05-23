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23 мая, 23:07

Рууд в трех сетах обыграл Баэса и вышел в 1/2 финала турнира в Женеве

Алина Савинова
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Норвежец Каспер Рууд в трех сетах победил аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира в Женеве — 6:3, 3:6, 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа и 4 минуты.

Следующим соперником Рууда будет итальянский теннисист Флавио Коболли.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Себастьян Баэс (Аргентина, 5) — 6:3, 3:6, 6:4

Теннис
Каспер Рууд
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