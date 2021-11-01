Карацев поднялся на 16-е место в обновленном рейтинге ATP
ATP опубликовал обновленный рейтинг игроков от 1 ноября.
Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере поднялся на 16-е место в рейтинге.
Россиянин Даниил Медведев располагается на второй позиции. Их соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов идут на шестой и 31-й строчке соответственно.
Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP от 1 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 340.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9540.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7840.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7180.
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 5150.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4768.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3670.
9 (11). Янник Синнер (Италия) — 3395.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3366.
16 (19). Аслан Карацев (Россия) — 2392...
31 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1706.
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