Карацев поднялся на 16-е место в обновленном рейтинге ATP

ATP опубликовал обновленный рейтинг игроков от 1 ноября.

Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере поднялся на 16-е место в рейтинге.

Россиянин Даниил Медведев располагается на второй позиции. Их соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов идут на шестой и 31-й строчке соответственно.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP от 1 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 340.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9540.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7840.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7180.

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 5150.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4768.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3670.

9 (11). Янник Синнер (Италия) — 3395.

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3366.

16 (19). Аслан Карацев (Россия) — 2392...

31 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1706.