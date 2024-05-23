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Сегодня, 20:33

Шевченко проиграл Коболли и не смог выйти в полуфинал турнира в Женеве

Руслан Минаев
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Представляющий Казахстан Александр Шевченко проиграл итальянцу Флавио Коболли в четвертьфинале турнира в Женеве — 4:6, 4:6.

Матч длился 58 минут.

Коболли вышел в полуфинал и встретится с победителем встречи Себастьян Баэс (Аргентина, 5) — Каспер Рууд (Норвегия, 2).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Флавио Коболли (Италия) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:4

Теннис
Александр Шевченко
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