Шевченко проиграл Коболли и не смог выйти в полуфинал турнира в Женеве
Представляющий Казахстан Александр Шевченко проиграл итальянцу Флавио Коболли в четвертьфинале турнира в Женеве — 4:6, 4:6.
Матч длился 58 минут.
Коболли вышел в полуфинал и встретится с победителем встречи Себастьян Баэс (Аргентина, 5) — Каспер Рууд (Норвегия, 2).
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Флавио Коболли (Италия) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:4
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