Медведев о тренировке с Джоковичем: «Думаю, я могу назвать его другом»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о совместной тренировке с сербом Новаком Джоковичем.

«Все было очень серьезно. Я с ним не тренировался после того, как я вошел в топ-10. Не знал, чего ждать. Не знал, много ли он тренировался в последнее время. Тренировка была прекрасной: два часа мы провели один сет, было здорово. Потом мы 15-20 минут поговорили, а я обожаю с ним разговаривать. Думаю, я могу назвать его другом. Надеюсь. Это ему решать», — сказал россиянин.