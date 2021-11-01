Медведев о тренировке с Джоковичем: «Думаю, я могу назвать его другом»
Даниил Медведев рассказал о тренировке с Джоковичем
07:50
Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о совместной тренировке с сербом Новаком Джоковичем.
«Все было очень серьезно. Я с ним не тренировался после того, как я вошел в топ-10. Не знал, чего ждать. Не знал, много ли он тренировался в последнее время. Тренировка была прекрасной: два часа мы провели один сет, было здорово. Потом мы 15-20 минут поговорили, а я обожаю с ним разговаривать. Думаю, я могу назвать его другом. Надеюсь. Это ему решать», — сказал россиянин.
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