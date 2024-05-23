Грикспур сыграет с Джоковичем в четвертьфинале турнира в Женеве
Нидерландец Таллон Грикспур победил канадца Дениса Шаповалова во втором круге турнира в Женеве — 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:3.
Матч длился 2 часа 23 минуты.
27-я ракетка мира вышел в четвертьфинал турнира и встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — Денис Шаповалов (Канада, WC) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:3
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