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Сегодня, 15:51

Грикспур сыграет с Джоковичем в четвертьфинале турнира в Женеве

Руслан Минаев
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Нидерландец Таллон Грикспур победил канадца Дениса Шаповалова во втором круге турнира в Женеве — 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:3.

Матч длился 2 часа 23 минуты.

27-я ракетка мира вышел в четвертьфинал турнира и встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — Денис Шаповалов (Канада, WC) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Денис Шаповалов
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