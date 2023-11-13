Джокович — о том, что сломал две ракетки в матче с Руне: «Я этим не доволен»

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что сломал две ракетки в матче Итогового турнира с датчанином Хольгером Руне.

Во время перерыва между геймами серб со всей силы ударил сначала по первой ракетке, затем по второй. Позже он подарил их зрителям.

«Некоторые считают, это помогло мне освободиться от напряжения, разочарования и двигаться дальше, возможно, именно так и было. Но я бы не советовал никому так делать. Я также не одобряю свои действия. Я этим не доволен. Мне определенно не нравится, что я так себя повел, но я это сделал, остается взять на себя ответственность. Да, думаю, раньше такое со мной уже случалось, и я играл потом более свободно. Но есть более разумные способы избавиться от негатива, чем сломать ракетку (улыбается)», — приводит Tennis Infinity слова Джоковича.

В этой встрече Джокович одержал победу над Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3. 14 ноября серб сыграет против итальянца Янника Синнера.