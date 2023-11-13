Вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас сыграет с немецким теннисистом в матче группы B Итогового турнира АТР 13 ноября. Встреча пройдет на арене «Пала Альпитур» в Турине (Италия). Начало — в 16.30 по московскому времени.

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20-летний Алькарас свой последний матч провел 1 ноября. Тогда испанец проиграл россиянину Роману Сафиуллину (3:6, 4:6) в матче 1/16 финала турнира «Мастерс» в Париже.

26-летний Зверев, который является восьмой ракеткой мира, в последний раз выходил на теннисный корт 2 ноября. Тогда немецкий спортсмен проиграл греку Стефаносу Циципасу (6:7, 4:6) в третьем круге турнира «Мастерс».

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