Третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет в Турине (Италия) против соотечественника Андрея Рублева в матче группы B Итогового турнира АТР 13 ноября. Встреча пройдет на территории спортивной арены «Пала Алпитур». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Медведев — Рублев можно будет в соцсети «ВКонтакте» (дополнительная ссылка).

В последний раз россияне играли друг с другом 6 сентября 2023 года. Тогда 27-летний Медведев победил 26-летнего Рублева в четвертьфинале US Open — 6:4, 6:3, 6:4. В данный момент Андрей располагается на пятой строчке в мужском рейтинге ATP.

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