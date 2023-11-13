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Сегодня, 21:00

Медведев — Рублев: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Видеотрансляция матча Итогового турнира АТР Медведев — Рублев начнется в 23.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет в Турине (Италия) против соотечественника Андрея Рублева в матче группы B Итогового турнира АТР 13 ноября. Встреча пройдет на территории спортивной арены «Пала Алпитур». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Медведев — Рублев можно будет в соцсети «ВКонтакте» (дополнительная ссылка).

В последний раз россияне играли друг с другом 6 сентября 2023 года. Тогда 27-летний Медведев победил 26-летнего Рублева в четвертьфинале US Open — 6:4, 6:3, 6:4. В данный момент Андрей располагается на пятой строчке в мужском рейтинге ATP.

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

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Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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