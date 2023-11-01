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Сегодня, 21:43

Джокович рассказал, как превращает разлуку с семьей в дополнительную мотивацию к победам

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как воспринимает разлуку с семьей во время поездок на турниры. По словам первой ракетки мира, это придает ему дополнительной мотивации, чтобы вернуться домой с победой.

«Сегодня мне нужно даже больше дополнительной мотивации, чем, возможно, это было 5 или 10 лет назад. Все изменилось. Жизнь не стоит на месте. Каждый раз, когда я покидаю их [членов семьи], у меня разбивается сердце. Поэтому, когда я путешествую, когда уезжаю на турниры, я действительно хочу победить. Я хочу, чтобы это путешествие того стоило», — заявил спортсмен.

36-летний Джокович является абсолютным рекордсменом по числу побед в турнирах «Большого шлема» в XXI веке — 24. Также на его счету 97 побед в турнирах АТР. На данный момент он является первой ракеткой мира.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/when-i-travel-i-want-to-win-novak-djokovic-reveals-how-he-turns-family-separation-into-extra-motivation
Теннис
Новак Джокович
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