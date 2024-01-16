Джокович рассказал, что работает над написанием книги о своих тренировках

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, планирует ли он в ближайшее время или в будущем издать автобиографию.

«Выпуск моей автобиографии планируется. Однако до нее будет еще одна книга, которую я уже начал писать самостоятельно, но, наверное, буду искать помощи во всем этом. Это должно быть продолжение книги «Вкус победы». Речь пойдет о питании, восстановлении, тренировках, она будет более технического характера. А автобиография когда-нибудь выйдет. Скорее всего, когда я завершу карьеру. Это произойдет. Я не хочу торопиться, потому что нужно так много сказать. Многое будет рассказано, когда я больше не увижу этих людей (смеется). Шучу, конечно!» — сказал Джокович.

Книга Джоковича «Вкус победы» вышла в 2014 году. В ней теннисист рассказал, как отказ от глютена позволил ему покорить мир.

36-летний серб является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР.