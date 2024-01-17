Бывший теннисист Михаил Южный сообщил о смерти своей жены

Жена бывшей восьмой ракетки мира Михаила Южного Юлия скончалась на прошлой неделе в Дубае после долгой болезни, сообщила журналистка Синди Шерлер в соцсети. Экс-спортсмен подтвердил, что его супруга умерла.

«Да, это действительно так», — сказал Южный «Матч ТВ».

На данный момент причина смерти не сообщается.

Михаил и Юлия поженились в 2008 году, у пары двое сыновей — Максим и Игорь, и дочь Милана. В 2018 году теннисист закончил профессиональную карьеру, после чего стал тренером.

41-летний экс-спортсмен является победителем 10 турниров ATP в одиночном разряде и 9 — в парном. В 2008 году поднимался на 8-ю строчку мирового рейтинга.