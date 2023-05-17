Джокович проиграл Руне в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу Руне. Спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут. Матч прерывался из-за дождя.

1-я ракетка мира Джокович 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету 7-й ракетки мира Руне 3 эйса, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Отметим, что по ходу матча Руне назвал судью посмешищем после ошибки арбитра.

35-летний Джокович является действующим чемпионом турнира в Риме.

В полуфинале Руне сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 7) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 4:6, 6:2