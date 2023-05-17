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17 мая, 17:49

20-летний Руне в третий раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»

Руслан Минаев
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Датчанин Хольгер Руне обыграл серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Риме — 6:2, 4:6, 6:2.

За выход в финал теннисист сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

20-летний Руне в третий раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». В предыдущих двух — он неизменно выходил в финал. В Монте-Карло-2023 Руне уступил титул Андрею Рублеву (7:5, 2:6, 5:7), в Париже-2022 — победил Джоковича (3:6, 6:3, 7:5).

Теннис
Хольгер Руне
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