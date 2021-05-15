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Джокович победил Циципаса и прошел в полуфинал турнира в Риме

14:31
Новак Джокович. Фото ATP
Новак Джокович. Фото ATP
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP в Риме.

В четвертьфинале серб обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 18 минут.

В полуфинале Джокович встретится с победителем матча Рублев (Россия) – Сонего (Италия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) - Стефанос Циципас (Греция, 5) - 4:6, 7:5, 7:5

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