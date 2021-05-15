Джокович победил Циципаса и прошел в полуфинал турнира в Риме
14:31
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP в Риме.
В четвертьфинале серб обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 18 минут.
В полуфинале Джокович встретится с победителем матча Рублев (Россия) – Сонего (Италия).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) - Стефанос Циципас (Греция, 5) - 4:6, 7:5, 7:5
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